Mette un elettrodomestico in vendita online, ma sparisce dopo il bonifico: 45enne barese denunciato per truffa

Aveva messo online, su un noto social network, un annuncio per la vendita di un forno. Grazie al prezzo conveniente,l'inserzionista era riuscito a persuadere il potenziale acquirente, un uomo della provincia di Avellino che, convinto che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato a pagare circa 350 euro mediante bonifico bancario.

Ma, come riporta Avellinotoday, dopo aver incassato il bonifico, il venditore non aveva consegnato la merce, rendendosi irreperibile. Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri hanno avviato una serie di indagini, individuando il presunto truffatore, un 45enne della Procura di Bari che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per truffa.