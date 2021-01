Truffa informatica sulla rca auto: versa la caparra per la polizza, ma l'interlocutore scompare

Truffa informatica ai danni di un barese, fidatosi di un sito fasullo, che offriva a prezzi convenienti la polizza assicurativa per l'auto. L'uomo, che ha denunciato l'episodio a ModenaToday, aveva contattato un numero whatsapp su www.sempliceassicurare.com, mettendosi in contatto per chiudere la polizza e versando la caparra di 250 euro su una prepagata Postepay. Non appena inviati i soldi, spiega nella denuncia l'uomo residente nel Barese, e i documenti necessari (copia del documento d'identità e del libretto), l'interlocutore si sarebbe reso irreperibile. Una classica truffa online su un sito pericoloso, presente anche nella black list dell'Ivass, l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

Per evitare di cadere in questi inganni, uno strumento utile può arrivare proprio dal sito di Ivass, che costantemente aggiorna un elenco dei siti che presentano irregolarità e fornisce alcune indicazioni importanti per i consumatori.