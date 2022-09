Merce venduta via web, ma non consegnata: 53enne residente nel Barese denunciato per truffa

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Gussola, in provincia di Cremona, in seguito alla segnalazione dell'acquirente: la vittima avrebbe pagato 180 euro per indumenti che non sarebbero mai giunti al suo recapito