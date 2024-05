Ordina crudo di mare e doppie porzioni, ma la carta di credito è vuota. Il racconto da Mola: "Truffatore abituale"

"Sembra che il trucco di lasciare la carta di credito a casa sia passato di moda, ora c'è chi prova con la carta vuota! È successo qualcosa di davvero incredibile (e un po' folle) qui Al Bel Paese lo scorso sabato sera e sentiamo di dovervelo raccontare". Inizia con queste parole il post di un ristorante di Mola di Bari, pubblicato sulla pagina facebook dell'attività commerciale, nel quale si illustra la curiosa vicenda accaduta nel locale sabato sera. Una storia che, secondo quanto riportato, avrebbe lasciato agli esercenti l'amaro in bocca e un conto non saldato.

"Immaginatevi una serata di sabato, il ristorante pieno di clienti felici, e poi arriva lui - si legge nel post - un signore ben vestito, profumato e con un appetito da far paura! Senza neanche prenotare, si presenta chiedendo un tavolo per uno e con una richiesta precisa: 'Il crudo mare, per favore'. Nonostante fosse il pieno del servizio, con un po' di sforzo siamo riusciti a farlo accomodare e lui ha iniziato a ordinare... e ordinare... e ordinare! Due porzioni di tutto il crudo mare disponibile, ostriche comprese, doppio primo, doppio secondo, vino e bevande a volontà, per finire con doppi dessert e doppi superalcolici! Il conto stava salendo più velocemente di una corsa di Formula 1, ma lui sembrava tranquillo e perfettamente consapevole".

Il finale della cena, però, nasconde una sorpresa. "E poi, il colpo di scena - scrivono i titolari del ristorante di Mola - quando è arrivato il momento di pagare, la sua carta era vuota! Ci ha promesso di andare al bancomat con noi per prelevare, ma dopo 3 tentativi in punti diversi del paese, è emerso che il suo portafoglio era più leggero della sua fame! Ma non finisce qui! Dopo aver denunciato l'accaduto, abbiamo scoperto che questo 'gentiluomo' è un abituale truffatore che gira per i locali della zona".