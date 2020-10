Truffe assicurative, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio: 13 misure cautelari. Tra gli indagati anche cinque avvocati

Associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative, allo sfruttamento della prostituzione, al riciclaggio e all'autoriciclaggio: sono queste le accuse per cui i finanzieri dek Nucleo di polizia economica-finanziaria di Bari stanno eseguendo questa mattina 13 misure cautelari personali, tra cui sette arresti, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari. L'operazione viene condotta in collaborazione con polizia stradale e Compagnia dei carabinieri di Modugno.

Le persone indagate sono in tutto 27, tra cui figurano anche cinque avvocati. I finanzieri stanno eseguendo anche un sequestro preventivo di disponibilità liquide e beni per un valore di oltre 80mila euro nei confronti del principale indagato, un uomo di 37 anni.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata in Procura a Bari.

*Seguono aggiornamenti