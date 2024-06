Entra male in acqua e perde conoscenza: tuffatore russo del Red Bull Cliff Diving di Polignano trasportato in ospedale

Un atleta russo, Nikita Fedotov, in gara per la tappa di Polignano del Red Bull Cliff Diving, il tour mondiale degli tuffatori da grandi altezze, è stato trasportato in ospedale con codice rosso dopo un atterraggio in acqua non perfettamente riuscito. L'episodio si è verificato nel corso della giornata di sabato del weekend polignanese, tappa ormai fissa del circuito internazionale sponsorizzato dalla Red Bull

Tuffatosi dalla piattaforma allestita a 27 metri di altezza, lungo la scogliera di Polignano, dopo essere enntrato in acqua avrebbe perso i sensi. Trasportato dal 118 all'ospedale di Monopoli, Fedotov, 29 anni, è stato assistito dal personale medico: le sue condizioni non destano preoccupazione.