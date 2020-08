Tuffo azzardato a Lama Monachile, ragazzo si schianta in acqua: salvato da due avieri e riportato a riva

Un ragazzo è stato soccorso da due militari dell'Aeronautica MIlitare, sulla spiaggia di Lama Monachile a Polignano, dopo un tuffo azzardato da un'alta scogliera, con un impatto violento in acqua. I due avieri in servizio nel 17° Stormo 'Incursori' si sono gettati immediatamente in acqua non vedendo il giovane risalire. Dopo averlo portato a riva hanno stabilizzato il ragazzo e immobilizzato la sua spalla con teli da mare.

Successivamente sul posto sono intervenuti i vigili urbani del comune di Polignano a Mare ed una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco con un elicottero. Il ragazzo ha riportato una lussazione alla spalla.