E' morto Antonio Michele Coppi, il suo nome legato alla storica azienda vinicola: "Ha portato Turi nel mondo"

Turi dice addio al senatore Antonio Michele Coppi, scomparso all'età di 75 anni. Imprenditore del settore vinicolo, Coppi aveva fondato l'omonima azienda di Turi. Poi, nel 1992, l'esperienza politica con l'elezione in Senato. Una notizia improvvisa, quella della scomparsa, che ha profondamente rattristato la comunità turese.

"A Turi era per tutti il Senatore - ricorda con un post su Fb il sindaco di Turi, Giuseppe De Tomaso - Lo era diventato nel lontano 1992, sorprendendo alleati e avversari, amici e contrari. Andava fiero, Tonino Coppi, del fatto che era stato il primo turese ad approdare a Palazzo Madama. Ma la famiglia politica non occupava il primo posto nella sua scala di priorità. Al primo posto, ex aequo, figuravano la famiglia-famiglia e la famiglia di nome azienda". "Dotato di intelligenza rapida e istintiva, Tonino non impiegava più di tre secondi per capire chi fosse l’interlocutore capitatogli di fronte. Andava subito al sodo, senza fronzoli e senza cerimonie. Pane al pane. E, e’ il caso di dire, vino al vino. I suoi vini da tempo erano noti al di là delle frontiere italiane. Al Vinitaly di Verona mieteva un apprezzamento dopo l’altro. Ma il Senatore era una persona con i piedi sempre per terra. Era soprattutto un grande innamorato di Turi, paese che avrebbe voluto in continua crescita, così come aveva saputo fare l’azienda vinicola Coppi". "Ci mancheranno la sua ironia e la sua schiettezza. Ci mancheranno le sue battute, mai banali e scontate", conclude De Tomaso rivolgendo un pensiero di vicinanza alla famiglia Coppi.