Turista americano muore in aeroporto a Bari, sui social l'appello per il suo cane: "Aiutateci a rintracciare parenti o conoscenti"

Il suo proprietario, un turista statunitense, muore improvvisamente in aeroporto a Bari, e la sua cagnolina, rimasta sola, viene affidato temporaneamente al Canile sanitario di Bari. E' accaduto questa mattina, ed è proprio dalle pagine social del Canile che è partito l'appello per l'esemplare di bull terrier.

"Lei, regolarmente microchippata - si legge nel messaggio - si trova in canile in attesa di capire se qualcuno dei famigliari potrà prendersene cura". Lo scopo del post, specificano ancora i volontari, non è quello dell'adozione, ma quello di "in affiancamento alla Polizia di Stato, rintracciare nel più breve tempo possibile, i parenti del defunto".

"Non possiamo fornire i dati per motivi di privacy - aggiungono i volontari - ma cerchiamo condivisioni e aiuto nei gruppi internazionali e californiani affinché possiamo arrivare rapidamente a parenti e conoscenti della bull terrier".

Il post ha ottenuto in breve tempo centinaia di like e condivisioni. Nel frattempo, come rendono noto dal Canile nello stesso messaggio, l'ambasciata Usa si è attivata per la vicenda e "sta provvedendo".