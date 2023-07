Turiste francesi violentate a Bari: 21enne condannato a sette anni e otto mesi 

E' stato condannato a sette anni e otto mesi di reclusione il 21enne Loris Attolini, accusato di aver violentato due turiste francesi di 17 e 18 anni la notte del 9 agosto 2022 a Bari, in un appartamento del quartiere Libertà. La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale di Bari, Giuseppe Battista, al termine del processo di primo grado celebrato con rito abbreviato.

Attolini, attualmente giù detenuto a Lucera, è stato giudicato colpevole di duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata.

Oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere, il 21enne è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena. Attolini è stato inoltre condannato dal Tribunale al risarcimento del danno in favore delle parti civili, ovvero delle due vittime della violenza, da liquidarsi in separata sede civile, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva di diecimila euro per ciascuna.

Nel corso del processo la difesa di Attolini, rappresentata dall'avvocato Sabino Strambelli, aveva chiesto che il 21enne fosse sottoposto a perizia psichiatrica, evidenziando il passato difficile dell'imputato, con un'infanzia segnata da deprivazioni e dalla perdita dei genitori. Un'istanza tuttavia respinta dal Tribunale.

Secondo l'accusa, sulla base di quanto ricostruito nel corso delle indagini, quella sera il 21enne avrebbe invitato le due ragazze a bere un bicchiere di vino nel suo appartamento, per poi aggredirle, bloccandole in casa e abusando di loro.