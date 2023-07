Due turiste straniere scippate a Pane e Pomodoro: rubati in spiaggia zaino e cellulari

Il ladro ha approfittato del momento di distrazione delle due donne che erano intente a godersi il sole sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Insieme alla stagione balneare, riprende a Bari la triste consuetudine dei furti in riva al mare: le vittime dell'ennesimo scippo sono due turiste ungheresi che si sono viste sottrarre un zaino contenente effetti personali e i loro telefoni cellulari, mentre si rilassavano abbronzandosi in spiaggia. La volante della Polizia di Stato, intervenuta sul luogo del furto, ha avviato le indagini per risalire all'autore del reato.