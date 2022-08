Turiste francesi violentate in casa e costrette a pagare per fuggire: arrestato 21enne al Libertà

Un 21enne di Bari è stato arrestato dalle Volanti della Polizia poiché accusato di aver violentato due turiste francesi di 18 e 17 anni in un appartamento del quartiere Libertà del capoluogo pugliese.

Le indagini coordinate dai pm della Procura di Bari Desirée Digeronimo e Giuseppe Maralfa: nella nottata tra lunedì e martedì, attorno alle 2, alcuni cittadini hanno allertato la Polizia dopo aver notato le due giovani, in via Crisanzio, mentre erano in lacrime, doloranti e con abiti lacerati. Le giovani turiste sono state rintracciate a poca distanza, alcuni minuti dopo, da una pattuglia delle Volanti che ha ascoltato il loro racconto: le ragazze sarebbero state violentate in un appartamento della zona da un uomo conosciuto occasionalmente nella serata precedente.

Oltre a subire gli atti sessuali, le due sarebbero state obbligate a consegnare all'uomo una somma di denaro per potersi allontanare dall'appartamento. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Bari, in attesa dell'interrogatorio e della decisione del gip.

Le giovani turiste sono state soccorse e trasportate al Policlinico per accertamenti, ricevendo anche il supporto dello psicologo dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Bari. L'episodio è stato stigmatizzato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, definendolo in una nota come un gesto "criminale e schifoso".