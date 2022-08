Turiste francesi violentate a Bari: resta in carcere il 21enne arrestato

Resta il carcere il ragazzo barese di 21 anni arrestato nella giornata di ieri dalla polizia con l'accusa di aver violentato, nella notte tra l'8 e il 9 agosto scorsi, due turiste francesi di 17 e 18 anni, in un appartamento del quartiere Libertà. Lo riporta l'Ansa.

L'indagato, detenuto nel penitenziario barese, ha risposto per circa due ore alle domande di gip e pm, e avrebbe negato le accuse - riporta la stessa agenzia - cercando di fornire una versione diversa rispetto a quanto riferito dalle due vittime. Il gip del Tribunale di Bari, Angelo Salerno, ha invece convalidato l'arresto eseguito in flagranza dalla polizia e contestualmente ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere riconoscendo il giovane responsabile di tutti i reati contestati dalla pm Desireè Digeronimo: duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, le due ragazze, oltre alle violenze, sarebbero state obbligate a consegnare al 21enne una somma di denaro per potersi allontanare dall'appartamento. Gli accertamenti medico-legali avrebbero confermato le lesioni e le violenze. Le due turiste erano state soccorse in strada, in lacrime e con i vestiti lacerati, e successivamente condotte al Policlinico di Bari, dove è stato attivato il 'binario rosa', ovvero il percorso di assistenza per le vittime di violenze.