Scene di degrado a Bari Vecchia: "Rifiuti abbandonati dai turisti, blatte e topi scorrazzano"

"Il neo sindaco Leccese ha pienamente ragione quando dice che Bari in questo momento è veramente sporca, il circolo Acli Dalfino lancia a riguardo un ulteriore segnale d'allarme proprio sotto l'aspetto igienico sanitario. Sono pervenute alla nostra sede, dai residenti di via San Francesco Alla Scarpa, segnalazioni che riguardano sporcizia lasciata dai tanti turisti che la sera sostano, sino a tarda notte, con schiamazzi, lasciando tutta la scalinata che sfocia in corso de Tullio, piena di bottiglie e rifiuti di ogni genere". È questa la denuncia, che giunge dalla associazione barese, sullo stato di degrado diffuso nel Borgo Antico.

"Il Sagrato della Cattedrale, divenuta una vera e propria tribuna per il pranzo, sia a mezzogiorno che a sera, viene sporcato all'inverosimile, come altri monumenti importanti di Bari Vecchia - scrive in una nota il presidente de Circolo Acli Dalfino, Michele Fanelli - Tutto il marciapiede del Castello Svevo la sera diventa zona di refrigerio per i residenti e turisti. Il marciapiede è impregnato di sporcizia. Blatte e topi la sera scorrazzano e, con questo caldo, fuoriescono dalle fogne per il cibo, creando panico tra residenti e turisti".

"Mancano i cestini porta rifiuti in molte zone di Bari Vecchia. La mancanza di bagni pubblici crea momenti di panico tra i turisti bisognosi - sottolinea Fanelli - prima in Cattedrale, quando non si pagava l'ingresso, molti turisti usufruivano dei bagni siti nel cortile Arcivescovile. Ora con il ticket anche questa possibilità è venuta meno. L'entrata in funzione del ticket in Cattedrale, sta creando malcontento tra alcuni commercianti perché prima i gruppi guidati si fermavano e facevano una piccola sosta in piazza, ora da quando si paga i gruppi non si fermano più".

L'associazione formula alcune richieste al sindaco Leccese per porre rimedio alle situazioni di incuria in cui versa la parte storica della città. "Alla luce di questa situazione chiediamo innanzitutto la tutela e la difesa dei residenti, e il rispetto del flusso turistico - conclude il presidente del circolo Acli Dalfino - si richiede, ancora una volta, una disinfestazione e derattizzazione di tutta Bari Vecchia, con messa in opera di calce bianca negli scoli delle fogne, bagnotti chimici e cestini porta rifiuti, il lavaggio del Sagrato della Cattedrale, della Basilica e del marciapiede del Castello Svevo, il lavaggio dei cassonetti e la sistemazione delle 'chianghe nere'. Questo appello lo lanciamo alla nuova amministrazione comunale e al nuovo presidente del 1° Municipio con la speranza che collabori con il territorio, portando buoni e proficui risultati".