Smarriscono il cagnolino, turisti chiedono aiuto alla Polizia locale: ritrovato dagli agenti

In viaggio per una vacanza in Puglia, hanno smarrito il loro cagnolino. Così i due turisti - una coppia di cittadini francesi - hanno provato a chiedere aiuto a una pattuglia della Polizia locale incontrata presso la stazione di servizio Dill's, segnalando l'accaduto.

Così gli agenti, dopo aver annotato il numero di telefono della coppia, si sono subito organizzati per perlustrare le aree in cui, secondo le indicazioni ricevute, si sarebbero potute trovare tracce dello Yorkshire smarrito.

Anche grazie alla collaborazione di altre due pattuglie della Polizia locale, il cagnolino è stato alla fine ritrovato nei pressi di un vivaio sulla complanare ovest della statale 16. L'animale è stato così restituito ai proprietari, felicissimi di poter riabbracciare il loro piccolo amico e di poter continuare in serenità le loro vacanze in Puglia.