Travolto da un treno in stazione mentre cerca di recuperare la valigia: 48enne barese morto a Roma

Morto dopo essere stato travolto da un treno, nella stazione Termini a Roma. Un 48enne originario di Mola di Bari, Ubaldo Russo, ha perso la vita nella tragedia avvenuta giovedì sera al binario nove dello scalo ferroviario della Capitale.

Come riporta Romatoday, si sarebbe trattato di un tragico incidente: l'uomo infatti sarebbe scivolato sui binari nel tentativo di recuperare la valigia che era finita sulla linea ferrata. In quel momento sarebbe sopraggiunto il convoglio che stava rientrando in deposito, senza passeggeri a bordo. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto la Polfer ha acquisito le immagini delle videocamere di sicurezza della stazione che potrebbero aver ripreso le fasi dell'incidente.