Ubriaco alla guida di un'auto di grossa cilindrata, fermato dalla polizia rifiuta l'alcoltest: denunciato

Viaggiava a bordo di un'Audi di grossa cilindrata, quando gli agenti delle volanti lo hanno fermato per un controllo, nella zona industriale di Bari. L'uomo, un cittadino cinese 39enne, residente ad Adelfia, visibilmente ubriaco, ha impiegato molto tempo prima di fermarsi all’alt. Quindi, dopo aver arrestato la marcia, ha comunque rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente anche per la violazione del coprifuoco.