La comunità ucraina in Puglia si organizza: avviata raccolta di alimentari e farmaci per la popolazione in guerra

Una raccolta di medicinali, materiale sanitario e prodotti alimentari per sostenere la popolazione dell'Ucraina in questi giorni impegnata a fronteggiare i bombardamenti dopo l'attacco ordinato 4 giorni fa dai russi: è quanto proposto dall'Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata che, attraverso facebook, social e messaggi ha lanciato un appello ala cittadinanza.

"Oggi come mai - si legge su Fb - abbiamo bisogno del vostro piccolo aiuto e sostegno. Chi può donare qualsiasi cosa per i nostri connazionali (bambini orfani, militari) Punto di raccolta aiuti umanitari a Bari in via Giulio Petroni,21/D. Ora in questo periodo brutto per nostra terra, le persone hanno bisogno di aiuto. Consolato generale di Napoli con quale io ho appoggio ha deciso di fare aiuti umanitari di Ucraina". Già centinaia, in poche ore, le persone che hanno chiesto di aiutare l'associazione. Informazioni possono essere reperite visionando e contattando la pagina Faceook dell'Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata.