Incidente tra aerei ultraleggeri a Trani, muore coppia bolognese di 71 e 69 anni. Le indagini: nei prossimi giorni l'autopsia

Proseguono le indagini sulla morte di Bruno Raccanelli e Jolanda Benassi, rispettivamente di 71 e 69 anni, morti ieri a Trani dopo un incidente a seguito di una collisione tra due aerei ultraleggeri. La coppia, di origini bolognesi, era partita dall'aviosuperficie di San Giovanni Rotondo con destinazione Lecce quando, attorno alle 10.30, si è verificato l'incidente mentre il velivolo sorvolava l'area tra le province della Bat e di Bari.

La coppia, secondo le prime indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Trani, sarebbe deceduta per le gravi ferite riportate a seguito dell'atterraggio di emergenza tentato dall'ultraleggero. Ferito, ma non in gravi condizioni, il conducente dell'altro apparecchio, un 57enne ravennate.

L'inchiesta della Procura tranese è stata aperta, al momento su ignoti, per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo. Nominato un perito per l'esame dei velivoli. Nei prossimi giorni sui corpi delle vittime sarà eseguito l'esame autoptico.