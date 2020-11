Schiamazzi, petardi e assembramenti: gruppo di ragazzini in azione nel quartiere Umbertino

Schiamazzi, petardi e urla su via Abbrescia, nella zona Umbertina di Bari: protagonisti diversi ragazzini che, in gruppo, secondo quanto affermano alcuni residenti, si sarebbero assembrati creando momenti di caos nella zona. Alcuni di loro, secondo quanto aggiungono gli abitanti della zona, sarebbero stati notati "senza mascherina".

L'episodio è stato segnalato dal Comitato di Salvaguardia Zona Umbertina: "Non riescono a comprendere l'emergenza in atto e con la loro irresponsabilità pregiudicano tutti. Bari e i baresi per bene, la stragrande maggioranza, non meritano questo" affermano i cittadini.