Un sistema anonimo per informare la Polizia su reati di spaccio, violenza e bullismo: nel Barese 2769 segnalazioni con l'app YouPol

In sei anni, sono 2769 le segnalazioni giunte dalla provincia di Bari tramite l'app YouPol realizzata dai tecnici della Polizia di Stato. Lo strumento, attivato nel 2017, è stato utlizzato dai cittadini per segnalare alle Forza dell'Ordine episodi di spaccio, bullismo e violenza domestica.

Nel Barese, in particolare, le informazioni fornite dagli utenti dell'app hanno riguardato in 920 casi la droga, in 185 il bullismo, in 79 la violenza domestica e in 1585 situazioni altri reati.

L'efficacia di YouPol è determinata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato. Le segnalazioni sono automaticamente localizzate, ma l’utente può anche indicare un luogo diverso dove sono avvenuti i fatti.

Attraverso l’App è possibile chiamare direttamente il 113, per comunicare con un operatore della Sala Operativa della Questura, competente per territorio. La segnalazione può avvenire anche in forma anonima.

L’App, scaricabile gratuitamente, può essere utilizzata sia da un utente registrato che in forma anonima.

A garanzia di tutela per chi segnala il fatto, spesso coincidente con la vittima stessa del reato, YouPol consente di nascondere l’attività svolta con l’app. Questa nuova funzionalità è stata pensata principalmente per le vittime 'vulnerabili' di reati come la violenza di genere, i maltrattamenti in famiglia ed altri, che non devono temere di essere scoperte nel caso in cui l’autore del comportamento lesivo si impossessi con la forza del dispositivo elettronico.

"YouPol è una modalità di colloquio tra le Forze di Polizia e i cittadini, sempre più consapevoli e partecipi del sistema di sicurezza, a partire dai giovani - si legge in una nota della Polizia di Stato - Non uno strumento repressivo bensì preventivo".