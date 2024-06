Una nuova rotatoria sulla statale 96: al via i lavori ad Altamura

Sono stati consegnati oggi da Anas, ad Altamura, i lavori per la realizzazione di una rotatoria lungo la SS 96 'Barese'. L'impresa esecutrice è la RTI Consorzio Stabile Building Scarl – Pragma Costruzioni Generali Srl. L’opera, ubicata in corrispondenza del km 79,750 della SS 96 e dell’intersezione con la SP11 “Via Selva” ha un costo complessivo di 2,7 milioni di euro.



La durata dei lavori è fissata in 270 giorni, comprensivi di 20 giorni per andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla data di consegna all'impresa aggiudicataria.