Risalita covid, l'Università di Bari torna alle lezioni online. Per le matricole restano quelle in presenza

Stop alle lezioni in presenza tranne che per gli studenti del primo anno: l'Università di Bari, a causa dell'aumento dei contagi covid anche in Puglia, sceglie di tornare alla modalità 'virtuale' dopo aver ripreso, nelle scorse settimane, le lezioni frontali.

"Al fine di garantire il prosieguo delle attività istituzionali - si legge in una nota - e nel contempo tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano le aule e gli ambienti di lavoro", a cominciare da lunedì 19 ottobre 2020 e fino al 6 novembre 2020 si svolgeranno in presenza solo le lezioni del I anno (nelle proporzioni già indicate), di tutti i corsi di laurea.

In presenza si svolgeranno anche laboratori (con attività calendarizzate e meno frequentanti), tirocini, esami di profitto ed esami di laurea con una riduzione dei laureandi giornalieri. Resta la modalità 'di persona' anche per le attività di dottorato e degli assegnisti di ricerca.