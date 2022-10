Uomo accoltellato in strada dopo una lite: un arresto per tentato omicidio a Corato

Un 38enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della sezione operativa di Molfetta e della stazione di Corato con l'accusa di tentato omicidio, in relazione all'accoltellamento di un uomo avvenuto la notte scorsa nella stessa cittadina.

I militari impegnati in un servizio di pattuglia, nel corso della notte, si erano accorti della presenza, in corso Garibaldi, di un uomo vistosamente insanguinato. L'uomo, un 37enne del luogo, presentava una evidente ferita al collo. Dopo aver prestato la prima assistenza, i carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, ricostruendo l’accaduto grazie alle primissime informazioni raccolte sul posto. L’ulteriore intervento della Sezione Operativa della Compagnia di Molfetta ha contribuito all’individuazione, al rintraccio e all’arresto del presunto autore dell'aggressione, un 38enne di origini marocchine ma da tempo stabilmente residente nella cittadina. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite per futili motivi.

L'uomo è stato condotto in carcere a Trani, a disposizione della Procura della Repubblica di Trani che ha chiesto la convalida dell’arresto.