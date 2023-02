Uomo e bambino "scomparsi" a Polignano: le ricerche riprenderanno nella mattinata di sabato

Riprenderanno nella mattinata di sabato le ricerche, al momento sospese, di un uomo e di un bambino a Polignano a Mare, nel Barese, che potrebbero essere finiti in acqua dopo aver lasciato giubbotti e scarpe sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sulla costa della cittadina. Lo afferma l'Ansa dopo averlo appreso dalla Capitaneria di Porto.

Per ora, spiegano fonti investigative, non risulterebbero denunce di scomparsa e, quindi, non si ha certezza che esistano delle persone da ricercare. Le verifiche sono doverose, viene evidenziato, dopo la segnalazione ricevuta di un uomo e un bimbo avvistati sulla scogliera e poi scomparsi.