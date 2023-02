Uomo e bambino "scomparsi" a Polignano: ricerche senza esito

Sono ancora in corso, senza esito, nel mare di Polignano le ricerche delle due persone - un adulto e un bambino - che stando a una segnalazione sarebbero "scomparsi" ieri dalla scogliera ni pressi di largo Ardito. Le attività, come riporta l'Ansa, sono ripartite questa mattina alle 6.30 e vedono impegnate motovedette della Guardia Costiera e sub dei vigili del fuoco.

Al momento, tuttavia, non risultano denunce di scomparsa e non c'è certezza che esistano persone effettivamente da ricercare. Nella serata di ieri, con un post su Fb, sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Polignano, Vito Carrieri: "Rispetto a questa mattina - scriveva Carrieri - alcuni elementi mi fanno essere più ottimista, affinché possa trattarsi di un falso allarme, ma questa maggiore speranza non si tradurrà nell'abbassare la guardia e l'attenzione durante le prossime ore".