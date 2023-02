Uomo e bimbo "scomparsi" dalla scogliera a Polignano: ricerche interrotte dopo due giorni

Sono state interrotte le ricerche in mare a Polignano, scattate nella giornata di venerdì dopo la segnalazione relativa alla presunta "scomparsa" di un uomo e di un bambino, avvistati sulla scogliera nei pressi di largo Ardito, dove erano stati poi ritrovati vestiti e scarpe.

Le attività hanno visti impegnati tre velivoli e motovedette della Guardia costiera, e sommozzatori dei vigili del fuoco. La zona è stata scandagliata via terra e via mare per due giorni, alla ricerca di tracce dei due presunti scomparsi, ma senza alcun riscontro. Inoltre, nei due giorni trascorsi non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa, e dunque non c'è certezza che vi fossero effettivamente delle persone da ricercare.