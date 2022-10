Investimento mortale sui binari della linea Bari-Foggia: uomo travolto da un treno all'altezza di Palese

Investimento mortale questa mattina sui binari della linea ferroviaria Bari-Foggia. Secondo prime informazioni, l'incidente si è verificato all'altezza di Palese, in prossimità del Cara. Vittima un uomo, al momento non ancora identificato. Sul posto sono in corso gli accertamenti dell'Autorità giudiziaria, con la polizia ferroviaria impegnata a ricostruire con esattezza l'accaduto. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, dall'incidente al gesto volontario.

A partire dalle ore 10.25 il traffico è stato sospeso tra Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito: la circolazione è stata poi parzialmente riattivata su binario unico alternato da mezzogiorno ma il traffico, informa Trenitalia, rimane "fortemente rallentato". Attivato anche un servizio bus sostitutivo tra Bari centrale e Foggia.

"I treni - informa Trenitalia - viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. La circolazione dei treni viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali subiscono limitazioni di percorso".



I treni direttamente coinvolti, con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti, sono: FR 35920 Taranto (9:16) - Rimini (15:20); FA 8312 Lecce (9:41) - Roma Termini (15:15); IC 610 Lecce (8:20) - Rimini (16:02); IC 612 Lecce (8:35) - Milano Centrale (22:55).