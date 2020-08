Ritrovato cadavere di un uomo nell'ex caserma di corso Sonnino: è di un 37enne

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina in corso Sonnino, all'interno dell'ex caserma dell'Aeronautica ormai dismessa da tempo. Si tratta di un uomo italiano di 37 anni. La polizia è intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione di alcuni residenti di palazzi limitrofi che avrebbero visto un corpo riverso a terra, nell'atrio della caserma stessa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accertamenti sono in corso sul decesso: il medico legale, intervenuto sul posto, non si è al momento pronunciato sulle possibili cause. Secondo quanto si è appreso, il corpo non presenterebbe comunque alcun segno apparente di violenza.