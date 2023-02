Uomo in stato di semi-incoscienza nelle acque davanti alla scogliera di Polignano: scatta salvataggio

Operazione di salvataggio in mare nella serata di lunedì a Polignano. Un giovane barese è stato tratto in salvo dall’equipaggio della motovedetta CP 539 della Guardia Costiera di Monopoli, mentre si trovava in mare a circa 100 metri dalla scogliera.

Erano le ore 20.10 circa, quando tramite il numero 1530 è giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari – 6° Maritime Rescue Sub Centre una segnalazione relativa alla presenza di un uomo nelle acque antistanti la scogliera di Polignano a Mare.

E' stata quindi disposta l’uscita della motovedetta CP 539 della Guardia Costiera di Monopoli e di una pattuglia via terra. Giunta al traverso di Terrazza S. Stefano, la motovedetta ha iniziato la complessa attività di ricerca e dopo qualche minuto i membri dell’equipaggio sono riusciti a scorgere, nell’oscurità, l’uomo in acqua, in apparente stato di semi-incoscienza, e procedevano a recuperarlo a bordo.

Immediatamente la motovedetta si è quindi diretta verso il porto turistico di Cala Ponte Marina, quale approdo più vicino per effettuare in sicurezza le operazioni di sbarco. All’arrivo della motovedetta, l’ambulanza del 118 di Polignano a Mare si trovava già in banchina, unitamente al personale della pattuglia via terra della Guardia Costiera di Monopoli, dei Carabinieri e dei VV.F. Lo staff medico del 118 ha proceduto con immediatezza ad effettuare le preliminari verifiche sullo stato di salute dell’uomo, che è stato così trasbordato sull’ambulanza e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata.