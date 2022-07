"Urla e fuochi d'artificio fino alle 2 di notte in piazza, impossibile riposare": residenti esasperati a Madonnella per gli schiamazzi

La piazza centrale del quartiere Madonnella trasformata in un campo di calcio ed in luogo di festeggiamenti fino alle due di notte. È questa la denuncia di una residente, pubblicata sulla pagina facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro.

"Dalle 19, la piazza è perennemente occupata da ragazzi che giocano a pallone e che scambiano questo posto per un campo di calcio - precisa la donna - dalle 21 cominciano i festeggiamenti con sedie e banchetti, fuochi e relative urla fino alle 2 di notte". La vita "by night" della piazza non permetterebbe di riposare in tranquillità: la donna chiede, infatti, un intervento delle Istituzioni locali, e del sindaco in particolare, per porre fine agli schiamazzi notturni.

"A noi residenti non è consentito riposare - continua la donna nel post di denuncia - le chiedo cortesemente di prendere provvedimenti risolutivi a tempo indeterminato che possano garantire a noi civili cittadini una soddisfacente qualità di vita". L'esasperazione è condivisa da un'altra residente che esorta l'intervento urgente del Primo Cittadino e commenta "ogni anno per tutta l'estate va avanti questa storia, quest'anno peggio di tutti gli altri".