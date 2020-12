L'Asl Bari potenzia le Usca per affrontare i mesi più difficili del Covid: in arrivo 135 nuove assunzioni

Le unità saranno attive da fine dicembre: consentono il supporto e l’assistenza ai pazienti Covid che si trovano in quarantena a casa perché non necessitano di un ricovero ospedaliero operando anche in coordinamento con i medici di famiglia