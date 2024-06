Muore a 30 anni dopo un incendio in casa: Gravina piange Rosy Varvara

Gravina piange Rosy Varvara, scomparsa a 30 anni. La giovane donna, figlia di Salvatore Varvara (in arte Rino Manada, ex componente Mudù) si è spenta in ospedale, dove era stata ricoverata a cause delle ustioni riportate nell'incendio della sua abitazione, alcuni giorni fa.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social indirizzati a Salvatore Varvara (in passato impegnato anche in politica) e alla sua famiglia per la scomparsa di Rosy. "Da oggi c'è un angelo in più in cielo", si legge in uno dei messaggi, "Rosy sarai sempre nei nostri cuori, ti abbiamo vista crescere ora che sei lassù veglia suoi tuoi genitori e dai loro la forza di andare avanti". "Sarà bello ricordarti così Rosy Varvara allegra e spensierata! Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia! sono sicura che Rosy vi guarderà dall'alto sempre con il sorriso".