Usura con tassi fino al 2000% annuo ai danni di un'imprenditore: tre arresti nel Barese

La Guardia di Finanza ha arrestato nel Barese tre persone nell'ambito di un blitz anti-usura. I militari hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, con 3 persone agli arresti domiciliari e 3 destinatarie dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Gli indagati, a vario titolo, devono rispondere di usura aggravata, estorsione e abusiva attività finanziaria.

I militari hanno consentito di disvelare la presunta esistenza di una “rete” di prestiti usurari concessi in favore di più soggetti, anche esercenti attività imprenditoriale, nel territorio tra Altamura e Gravina in Puglia. In particolare, le investigazioni sono state avviate a seguito delle dichiarazioni rese da un imprenditore, in gravi difficoltà economiche, che aveva denunciato di essere stato vittima di usura nonché destinatario di gravi e reiterate minacce da parte di una persona residente a Gravina conosciuta per il tramite di alcuni mediatori.

L'imprenditore altamurano avrebbe ottenuto nel 2017 e nel 2019 due prestiti di denaro, per un valore complessivo di 120mila euro, con l’applicazione di tassi di interesse annui oscillanti tra il 120% e oltre il 2.000% annui. L'usuraio avrebbe costretto la vittima a pagare gli interessi anche ricorrendo a violenze e minacce a danno della sua persona nonché dei propri stretti familiari avvalendosi anche di altre persone per riscuotere materialmente le somme, reperire la provvista in contanti necessaria a finanziare i prestiti elargiti, gestire la contabilità e garantire il necessario supporto logistico (autista per recarsi agli appuntamenti con gli usurati, disponibilità di un locale per le riunioni, custodia della contabilità e ricezione dei pagamenti). Anche altre persone sarebbero cadute nella 'rete' dell'usura con tassi di interesse annui fino al 120% annuo.