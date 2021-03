Vaccinazioni Covid, dopo i docenti, al PalaCarbonara le somministrazioni per gli over 80

Come riferito dall'Asl, il Dipartimento di Prevenzione ha riprogrammato gli appuntamenti degli over 80 dei Centri Vaccini di via Vaccarella a Carbonara, San Paolo e del Poliambulatorio di Santo Spirito

Proseguono le vaccinazioni Covid al PalaCarbonara di Bari. Dopo le prime sedute dedicate agli operatori scolastici del Comune di Bari, docenti e amministrativi, tecnici e ausiliari, il Dipartimento di Prevenzione ha riprogrammato gli appuntamenti degli over 80 dei Centri Vaccini di via Vaccarella a Carbonara, San Paolo e del Poliambulatorio di Santo Spirito, affinché fossero effettuati nella struttura a Carbonara. Gli operatori degli altri istituti scolastici cittadini attualmente vengono vaccinati nei palazzetti dello sport PalaLaforgia e PalaCarrassi, anch’essi messi a disposizione dal Comune di Bari.

"Il palasport di Carbonara, per logistica, spazi e accessibilità, è risultato più confacente ad accogliere le sedute degli over 80 riprogrammate - spiegano dall'Asl in una nota - Ogni utente è stato perciò ricontattato telefonicamente da personale Asl, che gli ha fornito il nuovo appuntamento nella sede del PalaCarbonara, con un orario coincidente con la precedente prenotazione, sempre con una programmazione distribuita lungo la mattinata. Nella giornata di oggi, i 160 ultraottantenni in agenda sono stati tutti accolti e vaccinati regolarmente entro l’orario di conclusione previsto per le ore 13,30".