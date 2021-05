Oltre 8800 dosi di vaccino somministrate tra Bari e provincia. Al Policlinico avanti con le seconde dosi per i fragili

Sono 8.800 le somministrazioni eseguite da centri vaccinali dell'Asl Bari l’11 maggio scorso. Tra queste 3.358 prime dosi e 5.442 seconde, comprese 5.174 inoculazioni effettuate dai medici di Medicina generale. Nella giornata di oggi, con i primi 815 cinquantanovenni e 58enni sottoposti a vaccinazione, in diversi hub sono state avviate le sedute dedicate agli under 60 e nei prossimi giorni si proseguirà compatibilmente con le riserve di vaccino disponibili. Sempre oggi, alle ore 15, sono state già registrate 5.956 vaccinazioni in favore di categorie prioritarie.

Prosegue parallelamente la somministrazione della seconda dose di vaccino al personale scolastico e alle Forze dell’Ordine e altri Corpi dello Stato. Sinora sono stati somministrati a docenti e non docenti 36.848 vaccini, di cui 29.989 prime dosi e 6.859 seconde, mentre agli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria sono state destinate complessivamente 8.358 dosi, di cui 914 seconde dosi.

Infine anche il Policlinico di Bari prosegue la campagna di vaccinazione dei pazienti fragili. Oggi sono state effettuate circa 550 somministrazioni di seconde dosi per i pazienti in cura presso le cliniche neurologiche