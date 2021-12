Avanzano le terze dosi di vaccino a Bari e in provincia: oltre 9400 nelle ultime 24 ore

Nel territorio dell'Asl Bari sono state sfiorate le 11mila somministrazioni nelle ultime 24 ore effettuate nei centri vaccinali. In dettaglio, sono state somministrate 9.475 terze dosi, 1.086 seconde dosi e 391 prime. Ad oggi sono state inoculate 2 milioni e 128.2126 dosi. Negli ultimi sette giorni, in particolare, sono state iniettate più di 54mila dosi, con una netta accelerazione rispetto alla media precedente di circa 33mila. In crescita soprattutto le terze dosi, salite a oltre 139mila, con un contributo consistente da parte dei medici di Medicina generale che ne hanno somministrate 16mila. La copertura completa della popolazione vaccinabile, dai 12 anni in su, è cresciuta di un altro punto percentuale, passando dall’89 al 90%. Rispetto ai richiami, la copertura assicurata riguarda già il 32,6% dei soggetti over 18 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi, con un picco del 36,6% raggiunto nella città di Bari.

Il programma dell'Asl Bari, oltre ai 20 hub di popolazione attivi sul territorio, prevede sedute vaccinali mirate in favore di categorie più fragili. Stamattina, nel Centro di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Colli” di Bari è stata la volta della somministrazione di 114 dosi booster per gli utenti over 12, in prevalenza soggetti autistici e persone con varie disabilità, e i rispettivi caregiver. Per sabato mattina, inoltre, è in agenda una nuova seduta nel Poliambulatorio di Japigia a Bari, dove 13 medici di Medicina generale potranno somministrare ai propri pazienti 424 dosi di vaccino anti-Covid, mentre un medico dell'Asò vaccinerà i dipendenti del Distretto. Prevista anche la somministrazione di 376 dosi a domicilio, attività nella quale saranno impegnati altri 13 medici di famiglia. Nel pomeriggio di oggi, infine, il Distretto di Bari distribuirà 4.050 dosi ai medici di Medicina generale che hanno optato per la vaccinazione nei propri studi