Vicina la quota di 5 milioni di vaccini somministrati in Puglia. Nel Barese l'81% ha già ricevuto la prima dose

Sono 4.988.422 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 97.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.103.521).

Intanto l’81 per cento della popolazione residente in provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, ed è salito al 68 per cento il dato di quanti oggi hanno completato l’intero ciclo vaccinale. La campagna vaccinale della ASL di Bari continua la sua corsa verso l’obiettivo della immunizzazione di tutta la popolazione over 12. Nella giornata di oggi erano in programma 9mila vaccinazioni, tra prime e seconde dosi programmate che si stanno svolgendo in parallelo alle somministrazioni a sportello per turisti e studenti universitari negli hub aziendali e all’avvio delle vaccinazioni anti Covid del Noa in sinergia con il Comune di Bari per mettere in sicurezza le persone senza fissa dimora e gli stranieri ai quali è stato assegnato il codice Stp per richiedere prestazioni sanitarie. Larghissima l’adesione: finora sono stati registrati già 300 accessi alla Casa delle Culture nel quartiere San Paolo e le vaccinazioni proseguiranno fino al pomeriggio. Al lavoro medici, infermieri e operatori del Dipartimento di prevenzione in tre differenti box vaccinali e in un’area dedicata ai tamponi molecolari riservati a tutti i vaccinandi per testare l’incidenza di infezioni anche asintomatiche e prevenire eventuali catene di contagio.