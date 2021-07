Avanza la campagna vaccinale anti Covid: nel Barese il 40% ha già ricevuto due dosi

Sono 3.827.218 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia, ovvero il 93 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, dato che colloca la regione al primo posto in Italia

Sono 3.827.218 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 93 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.114.663, dato che conferma la Puglia anche oggi prima regione italiana nel rapporto dosi somministrate-dosi consegnate).

Nel dettaglio 11.212 le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore dalla Asl di Bari, su un totale che supera 1 milione e 200mila dosi erogate dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi. Sta proseguendo senza sosta il lavoro degli operatori nei punti vaccino territoriali dove le vaccinazioni sono per lo più dedicate alle seconde dosi e alle prime dosi dei soggetti prenotati, nel rispetto degli aggiornamenti forniti dal piano strategico regionale. Finora il 71 per cento della popolazione vaccinabile in provincia di Bari ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e il 40 per cento la seconda