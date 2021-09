Prosegue la vaccinazione anti Covid in Puglia: nel Barese l'86% degli over 12 già con prima dose

Sfiorate le 5mila somministrazioni nelle ultime 24 ore tra Bari e provincia. In dettaglio, nei centri della Asl Bari sono state inoculate 2.037 prime dosi e 2.954 richiami, tra cui quasi 1.700 vaccinazioni nella fascia d’età 12-19 anni

Sono 5.426.350 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.30 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 90.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.014.265).

Intanto sfiorate le 5mila somministrazioni nelle ultime 24 ore tra Bari e provincia. In dettaglio, nei centri della Asl Bari sono state inoculate 2.037 prime dosi e 2.954 richiami, tra cui quasi 1.700 vaccinazioni nella fascia d’età 12-19 anni. Negli ultimi sette giorni, le iniziative indirizzate in special modo al mondo della Scuola hanno consentito di oltrepassare le 13mila iniezioni agli under 20, portando il bilancio di questa fascia d’età ben oltre le 120mila dosi. Numeri che fanno salire al 75% la quota di giovanissimi vaccinati con prima dose e al 43% quella dei completamente immunizzati.

Percentuali confortanti che riguardano tutta la popolazione in età vaccinabile: l’86% degli over 12 ha già ricevuto la prima dose e il 74% ha completato il ciclo. La campagna, nel suo complesso, ha superato 1 milione e 785mila dosi somministrate.