Avanza la vaccinazione anti Covid nel Barese: l'88% degli over 12 ha ricevuto la prima dose

Sono 5.660.119 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.5 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.396.320).

Intanto prosegue la campagna anche nei comuni dell'Asl Bari con più di 5mila somministrazioni nella giornata di ieri e circa 27mila negli ultimi sette giorni. In termini di copertura vaccinale assicurata alla popolazione over 12, livelli molto elevati nell’intera Area Metropolitana di Bari, dove l’88% dei residenti ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e il 78% ha completato l’intero ciclo.

La crescita più evidente è stata registrata grazie alla forte adesione dei giovanissimi 12-19enni: più di otto su dieci (82%) hanno ricevuto la prima dose di vaccino e il 59% ha completato il ciclo di immunizzazione. Numeri che si riflettono nelle alte percentuali raggiunte anche tra le altre fasce d’età. Prima dose fatta per l’80% dei 20-29enni, così come per il 79% dei 30-39enni e l’84% della fascia 40-49 anni. “Coperti” al 95%, sempre con prima dose, sia i 60-69enni sia gli over 80, mentre i 70-79 anni rappresentano il target generazionale più vaccinato in assoluto: il 98% ha ricevuto la prima dose e il 92% è completamente immunizzato.