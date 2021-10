Vaccini anti Covid ai ragazzi tra i 12 e 19 anni: la provincia di Bari è prima in Italia per somministrazioni

In provincia di Bari si registra la più alta copertura vaccinale italiana della fascia di età 12 – 19 anni. Il dato è riportato dall'Asl barese. Stando agli ultimi dati sul monitoraggio della campagna vaccinale, ad oggi in Italia il 68,19 % dei giovanissimi sono stati raggiunti con la prima dose di vaccino anti Covid, mentre nella provincia di Bari la percentuale di copertura con prima somministrazione dei ragazzi schizza all’86 per cento, con una differenza di oltre 18 punti.

Lo stesso primato è confermato dai dati del ciclo vaccinale completo: la percentuale italiana è 65,54%, la provincia barese si attesta all’81 per cento, con 16 punti in più. Nel complesso, considerando la tutte le regioni italiane, la copertura più elevata con prima dose di questa fascia di età non supera il 77 per cento e, nel dettaglio dei comuni, è la città di Bari a confermarsi più virtuosa in fatto di adesione alla campagna vaccinale tra gli studenti, tanto che il 91 per cento dei 12-19enni ha fatto almeno una dose e l’86 per cento ha completato il ciclo vaccinale. L’effetto della estesa partecipazione alla campagna vaccinale tra i più giovani è riscontrabile nel contenimento dei contagi sia in ambito scolastico sia in ambito famigliare, a conferma della efficacia della vaccinazione per contrastare la diffusione del virus. Intanto la campagna vaccini prosegue senza sosta: le ultime 24 ore hanno registrato 3390 somministrazioni, di cui 714 prime dosi, 852 seconde, e 1824 terze..