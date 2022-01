Vaccinazioni d'Epifania anti Covid: attivi hub in Fiera e a Triggiano. Bari al 69% per terza dose

E’ proseguita anche oggi, giorno dell’Epifania, l’attività di vaccinazione. Nelle aziende sanitarie molti gli appuntamenti con i bambini della fascia 5-11 per le vaccinazioni pediatriche, che vedono la Puglia al primo posto in Italia per copertura.

Per quanto riguarda il capoluogo e i dintorni, gli operatorisono stati impegnati con le somministrazioni dei richiami per adulti nell’hub della Fiera del Levante a Bari e nel punto vaccinale di Triggiano, dove sono state eseguite invece vaccinazioni pediatriche per la fascia di età 5-11 anni. Intanto nelle ultime 24 ore sono state assicurate altre 13mila somministrazioni di vaccino anti Covid, di cui oltre 7mila sono stati richiami, nei centri distribuiti su tutto il territorio provinciale. La copertura vaccinale delle terze dosi in provincia ha raggiunto quota 66 per cento nella popolazione che ha concluso il ciclo cinque mesi fa e il 69 per cento nella città di Bari.