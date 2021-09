Cresce la copertura vaccinale tra Bari e provincia: 12 comuni hanno superato quota 90% di prime dosi

Sono 5.806.887 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 6 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 89.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.487.536).



Salgono intanto a 12 i comuni baresi che hanno raggiunto o superato il 90% di vaccinati over 12 con una prima dose: Noci e Putignano (92%), Giovinazzo e Bitetto (91%), Bari, Bitonto, Sammichele, Toritto, Molfetta, Polignano, Molfetta e Capurso (90%). E altri 18 seguono molto da vicino, in una forbice minima tra l’88 e l’89%.

Per quanto riguarda la campagna, altre 3.800 dosi di vaccino somministrate sono state ieri e quasi 2.000 nella mattinata di oggi negli hub baresi. La campagna anti-Covid della Asl Bari ha raggiunto quota 1 milione e 892mila somministrazioni, di cui 1 milione e 14.396 prime dosi e 876.331 seconde dosi. Va avanti anche la campagna dedicata all’esecuzione della terza dose addizionale ai pazienti fragili, in particolare dializzati od oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi o che abbiano terminato la terapia entro sei mesi. Nei prossimi giorni saranno avviati a vaccinazione, nell’hub “Catino” di Bari, i pazienti eleggibili selezionati dall’unità operativa di Oncologia dell’Ospedale San Paolo.