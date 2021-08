Tra Bari e provincia già vaccinato il 70% degli over 12. Prima dose per l'84%

Il 70% dei cittadini over 12 di Bari e provincia ha già completato la vaccinazione anti Covid. E' quanto emerge dal monitoraggio regionale che vede, nel Barese, l'84% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno una dose.

Intanto sono già 66mila i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni ad essere stati vaccinati con prima dose in provincia di Bari e 30mila con ciclo completo, a fronte di una copertura vaccinale – sempre con almeno una dose - che va oltre il 64 per cento, di gran lunga superiore alla media nazionale che è del 48,57 per cento. La campagna vaccinale della ASL di Bari prosegue spedita verso l’obiettivo di immunizzazione contro il Covid degli studenti in vista della imminente ripresa delle attività didattiche a settembre.