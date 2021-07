Vaccini, nel Barese il 73% dei residenti ha ricevuto almeno una dose. Superata quota 4.071.269 somministrazioni in Puglia

Il 73% della popolazione over 12 nel Barese ha ricevuto la prima dose di vaccino. Il dato emerge dal report regionale sulla campagna vaccinale, che per la provincia vede anche un aumento in maniera progressiva della percentuale di copertura vaccinale nelle fasce di età più giovani. Nel dettaglio sono in rialzo costante i livelli di immunizzazione degli under 40. La campagna vaccinale ha infatti raggiunto in provincia di Bari il 61 per cento dei 30 – 39 anni coperti con almeno una dose di vaccino, il 47 per cento dei 20 – 29, e il 26 per cento della fascia di età compresa fra i 12 e i 19 anni, ossia più di 1 su 4. In provincia di Bari sono state in totale 11.295 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore, di cui 1.964 prime e 9.331 seconde. La quasi totalità delle dosi di vaccino anti Covid è stata erogata nei punti territoriali della ASL con 11.158 iniezioni. Continua ad essere elevata la capacità vaccinale dell’hub Fiera dove ieri sono state eseguite ulteriori 1800 somministrazioni. Bene anche il bilancio dell’ Hub di Acquaviva delle fonti che ha chiuso con 1081 dosi somministrate. Ad oggi sono più di 1 milione e 250mila le dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale dalla azienda sanitaria locale.

A livello regionale, invece, sono 4.071.269 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.32 dal report del Governo nazionale). Le dosi utilizzate sono il 94,9 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.291.010.