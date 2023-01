Vaccini anti Covid in farmacia, c'è l'ok della Giunta per la proroga: somministrazioni fino a fine 2023

Vaccini anti Covid in farmacia fino alla fine del 2023. La decisione è arrivata dalla Giunta della Regione Puglia: come riporta l'Agenzia Dire, l'accordo prevede che i farmacisti continuino a somministrare le dosi fino al prossimo 31 dicembre. Di fatto viene quindi prorogato l'attuale l'accordo in vigore tra Regione Puglia, Federfarma e Assofarm per la somministrazione dei vaccini anti-covid da parte dei farmacisti in Puglia.

Come ricordato dalla Regione in una nota "Restano quindi confermate le modalità di prenotazione e di somministrazione dei vaccini anti-covid nelle farmacie aderenti".