Al via le vaccinazioni per i maturandi pugliesi. A Bari prime somministrazioni per gli studenti dello Scacchi

L'azienda sanitaria locale è in contatto con gli istituti scolastici per la parte logistica: per i minorenni è necessaria la presenza di un genitore o tutore per sottoporsi a vaccinazione

Sono cominciate oggi le vaccinazioni anti Covid per i maturandi pugliesi. A Bari il 'calcio d'inizio' è stato dato dagli studenti del Liceo Scientifico Scacchi nell'hub della Fiera del Levante. Novemila, in tutto, i maturandi nel territorio dell'Asl Bari attesi per la somministrazione del siero in questa settimana. L'azienda sanitaria locale è in contatto con gli istituti scolastici per la parte logistica: per i minorenni è necessaria la presenza di un genitore o tutore per sottoporsi a vaccinazione.

La vaccinazione dei 18enni si aggiunge al lavoro che si sta facendo da giorni sulla categoria 40-60 anni. Anche in questo fine settimana gli hub stanno lavorando a pieno ritmo: ieri le somministrazioni totali sono state 9.408, di cui 7.818 prime dosi e 1.590 seconde, comprese 1.190 dosi riservate a soggetti vulnerabili per patologia. Circa duemila sono state le somministrazioni a cura dei medici di famiglia.

Invece hanno raggiunto quota 2.315.406 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del governo nazionale. Le dosi sono il 98%di 2.363.815, consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza). Da oggi partono le vaccinazioni per gli studenti delle scuole superiori che devono affrontare gli esami di maturità.