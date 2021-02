Prosegue la campagna vaccinale Covid al Policlinico: seconda dose per 1283 operatori sanitari (22% del totale )

Prosegue spedita la seconda vaccinazione anti Covid tra gli operatori sanitari del Policlinico di Bari. Al momento, come spiegano dall'ospedale, sono 1.283 i medici e infermieri che hanno completato il richiamo per la seconda dose della vaccinazione contro il Covid-19 e il programma prevede altre 2.729 convocazioni entro sabato. Attualmente la copertura vaccinale completa, che comprende entrambe le dosi - è del 22 per cento.

Nell'ospedale è ripreso anche il piano di somministrazioni della prima dose. Nel periodo 27 dicembre 2020 – 30 gennaio 2021 sono stati 4.817 gli operatori che hanno fatto la prima dose, pari al 82% dei prenotati, con punte del 90% tra medici e infermieri. Restano da vaccinare altri 1.025 operatori.

Nel dettaglio la prima dose è stata somministrata a 975 medici (92% dei prenotati), 679 medici in formazione specialistica (74,5%), 1471 Infermieri (90,5%), 531 operatori socio sanitari (82,6%), 503 componenti del personale afferenti ad altre professioni sanitarie (ostetriche, fisioterapisti, etc) (81,3%), 91 Biologi/farmacisti (85,8%) e 567 altri tecnici e personale non sanitario (64,8%).