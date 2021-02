Altri due centri per la vaccinazione anti Covid a Bari: punti di somministrazione al PalaCarrassi e al PalaLaforgia

In totale le postazioni disponibili salgono a 27. Il Comune, come riporta l'Ansa, ha provveduto ad effettuare lavori sui due immobili per la parte interna e sull'esterno. In serata arriveranno gli allestimenti per le postazioni interne a cura di Asset

Saranno tre i palazzetti sportivi della città di Bari che il Comune metterà a disposizione per le vaccinazioni anti Covid. Oltre al PalaCarbonara, in vunzione da sabato scorso, saranno realizzate ben 21 postazioni vaccinali nel PalaCarrassi di via Turati e del PalaLaforgia di via Sardegna al San Paolo.

In totale le postazioni disponibili salgono a 27. Il Comune, come riporta l'Ansa, ha provveduto ad effettuare lavori sui due immobili per la parte interna e sull'esterno. In serata arriveranno gli allestimenti per le postazioni interne a cura di Asset. Tra domani e domenica si procederà alle operazioni di pulizia e sanificazione delle strutture. Il Comune ha inoltre messo a disposizione della campagna vaccinale sia l'ausilio del presidio della Polizia Locale sia personale volontario.